Albenga, primo podio internazionale per Carlo Cangiano degli Albenga Runners: terzo alla “Istrian Wine Run”

Albenga. Anni di studio e fatica, conditi da mesi di duro allenamento da mettere in pratica in appena una manciata di ore. Per la precisione 3 ore, 17 minuti e 26 secondi. Il tempo che è valso al giovane atleta Carlo Cangiano degli Albenga Runners il primo podio internazionale della sua carriera che, seppur agli inizi, risulta già costellata di grandi soddisfazioni.

Cangiano, insieme ai compagni dell’Albenga Runners, Marco Ghisolfo, Maurizio Valente e Andrea Meneghetti, nel weekend appena trascorso si è recato a Umago, in Croazia, per prendere parte alla manifestazione internazionale Istrian Wine Run.

Ghisolfo, Valente e Meneghetti si sono cimentati nella mezza maratona, classificandosi rispettivamente ottavo, quattordicesimo e quindicesimo. Ma il “colpo” (come si suol dire in gergo sportivo) lo ha piazzato Cangiano, che si è classificato terzo a livello globale sulla distanza della maratona, piazzandosi subito dietro ad un atleta tedesco (secondo) e al vincitore della competizione, originario della Repubblica Ceca.

“Siamo tutti molto soddisfatti per questi ottimi risultati in una gara particolarmente impegnativa, visti i continui saliscendi e le condizioni fangose del terreno: era prevalentemente su sterrato e la notte prima della gara ha piovuto senza sosta. Personalmente, arrivare sul podio in una maratona internazionale è il coronamento di un sogno: sono molto contento”, ha dichiarato, con comprensibile orgoglio, l’atleta albenganese.