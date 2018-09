Albenga. I carabinieri scendono nuovamente in campo. E lo fanno in maniera decisa e massiccia per scoraggiare i malviventi e garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Nella giornata di oggi è stato organizzato un servizio coordinato di controllo del territorio che ha interessato le zone nevralgiche della città (piazza del Popolo, viale Pontelungo, Centro Storico e stazione ferroviaria), ma non solo.

Sono stati presidiati anche gli “ingressi” di Albenga, in particolare regione Cavallo e la zona del casello autostradale, e sono state ispezionate le aree notoriamente frequentate da pregiudicati e personaggi poco raccomandabili.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e, solo al termine, saranno comunicati i risultati.