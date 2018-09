Albenga, parte il nuovo liceo Musicale: la sezione ingauna di Forza Italia regala un violino alla scuola

Albenga. Visita, questa mattina, al nuovo liceo musicale di Albenga da parte del consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti, del consigliere comunale Roberto Tomatis e del membro del Cda della scuola materna Ester Siccardi Nicola Podio.

I forzisti hanno incontrato i 27 alunni della nuova sezione statale del liceo musicale, “proposta in consiglio comunale, nel 2011 su iniziativa del gruppo consigliare di Forza Italia Albenga e successivamente approvata dall’Ufficio scolastico regionale”.

Durante la visita, alla presenza del dirigente scolastico e del personale docente, è stato consegnato agli alunni della classe 1a il violino acquistato all’Okay musica dalla sezione ingauna di Forza Italia e donato al Liceo.

“Siamo orgogliosi di aver visto seduti trai banchi queste nuove matricole liceali, – il commento di Ciangherotti, Tomatis e Podio. – Abbiamo da sempre creduto nella ‘mission politica’ di implementare l’offerta formativa del Giordano Bruno e abbiamo lottato fino a raggiungere l’obiettivo”.

“Complimenti alla dirigente scolastica Barile, alla professoressa Elena Ferrario docente di inglese e alla professoressa Irene Mulè insegnante di sostegno, al cerialese Tony Costa nostro grande instancabile influencer e a tutte le famiglie per aver creduto da subito in noi e per averci sostenuto in questi quattro anni di battaglie per riuscire ad avere ad Albenga il nostro liceo musicale. Adesso cerchiamo un amante della musica che doni al liceo musicale un pianoforte a mezza coda, speriamo entro Natale di trovare il benefattore”, hanno concluso.