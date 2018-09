Albenga, non rispetta il divieto di allontanamento da piazza del Popolo: scatta il daspo per un extracomunitario

Albenga. Non rispetta il divieto di allontanamento da piazza del Popolo e per lui scatta il daspo. Protagonista della vicenda un cittadino extracomunitario che ieri, in preda ai fumi dell’alcool, è stato fermato dalla polizia municipale di Albenga.

All’uomo è stata contestata l’inottemperanza a stare lontano per 48 ore da piazza del Popolo e per questo motivo è scattato il daspo nei suoi confronti.

Si tratta solo dell’ultimo risultato positivo ottenuto dalla polizia municipale negli ultimi mesi. Nell’ambito dell’incremento dei controlli in tema di sicurezza effettuati ad Albenga, infatti, la polizia municipale sta svolgendo un determinante ruolo sul tema sicurezza: ad esempio, sono stati effettuati vari controlli e alcuni arresti nel mese di agosto per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti in varie zone della città.

A fine agosto sono stati effettuati due arresti, uno con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, l’altro di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Pochi giorni prima, gli agenti avevano anche catturato un ricercato a cui si sono aperte direttamente le porte del carcere in esecuzione di un provvedimento di pena esecutiva. Sempre ad agosto, era stato arrestato uno straniero che sul lungomare di Albenga si era opposto al sequestro della merce contraffatta causando lesioni al personale di polizia.

Dati che parlano di numeri importanti con una ventina di arresti da inizio anno, nel primo anno in cui la polizia locale sta adottando nuove metodologie operative.

“Si tratta di dati notevoli per un corpo di polizia locale in proporzione alla popolazione e al numero di personale superiori a quelli di importanti città capoluogo”, il commento della polizia municipale di Albenga.