Albenga, la segnalazione di un gruppo di residenti: “Lampioni accesi notte e giorno in via degli Orti”

Albenga. Lampioni della pubblica illuminazione che restano accesi giorno e notte, ormai da oltre 72 ore, in via degli Orti. Ad accorgersi dell’anomalia è stato un gruppo di residenti della zona che, allarmati anche da possibili aumenti in bolletta, hanno segnalato l’accaduto.

Una situazione, però, già ben nota al Comune che avrebbe già segnalato il fatto alla ditta incaricata della gestione dei lampioni in questione, Enel Sole, che gestisce circa 700 degli 8mila corpi illuminanti pubblici sparsi sul territorio comunale.

“Ho incaricato gli uffici di comunicare la situazione a Enel Sole, per far sì’ che intervengano al più presto, – ha spiegato il consigliere delegato Manlio Boscaglia. – Via degli Orti, per alcuni giorni, era rimasta al buio completamente e, dopo la nostra segnalazione, i tecnici sono intervenuti ma ora si registra il problema inverso con un’accensione prolungata”.

Ma Boscaglia ha voluto rassicurare i cittadini e il loro portafogli: “È giusto che Enel Sole intervenga perché si tratta di uno spreco, ma il Comune paga all’azienda un canone annuale ‘forfettario’, quindi non è previsto alcun aggravio in bolletta per i nostri cittadini”.