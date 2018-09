Albenga. Primo giorno di scuola quest’oggi anche ad Albenga, dove è stata consegnata una targa ricordo, posizionata davanti alla nuova porta d’ ingresso della scuola d’infanzia di via degli Orti, frutto del primo bilancio partecipativo.

Una rappresentanza dell’amministrazione comunale composta dal vice sindaco Riccardo Tomatis, dall’assessore al bilancio Paola Allaria, dal delegato all’istruzione Maurizio Arnaldi, nel porgere a tutti gli studenti delle scuole del territorio gli auguri di un buon anno scolastico si sono recati nella scuola di via degli Orti per consegnare una targa ricordo della prima opera realizzata con il bilancio partecipativo.

di 6 Galleria fotografica Albenga, il primo giorno di scuola celebrato con la consegna di una targa ricordo alle scuole di via degli Orti









L’assessore Allaria ha voluto ricordare “come questa scelta innovativa voluta dall’amministrazione sia stata molto partecipata dai cittadini e che la targa ricordo è il simbolo non solo della realizzazione del progetto di sostituzione del portone esterno e delle porte di ingresso, ma anche dell’ottima riuscita dello strumento del bilancio partecipativo che ha visto la collaborazione tra cittadini e amministrazione”.

Una rappresentante delle famiglie ha rivolto il ringraziamento all’amministrazione per la concretizzazione dell’intervento del bilancio partecipativo, scelto dai cittadini che hanno votato per il cambio delle porte interne e del portone d’ingresso della scuola materna di via degli Orti.