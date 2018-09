Albenga, il Comune lancia un concorso di idee incentrato sulla figura di San Martino 

Albenga. Il progetto NewPilgrimAge, incentrato sulla figura di San Martino e sulla sua eredità spirituale e morale come volano per lo sviluppo locale, ha da sempre tra i suoi obiettivi quello di favorire l’attivazione della comunità locale per la co-creazione di una strategia condivisa di sviluppo sostenibile.

A questo scopo, il Comune di Albenga ha lanciato un concorso di idee volto a raccogliere soluzioni innovative e creative collegate all’eredità di San Martino, che consentano di valorizzare il patrimonio tangibile ed intangibile locale attraverso la riattualizzazione dei valori di condivisione e ospitalità tramandati dal Santo, ma anche azioni finalizzate allo sviluppo di nuove metodologie di attivazione e coinvolgimento della comunità locale.

Il concorso di idee intende individuare idee progettuali in quattro aree specifiche: rafforzamento della vocazione turistica della Città di Albenga; iniziative nel campo dell’educazione, innovazione sociale ed inclusione; valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e religioso; rafforzamento della cooperazione transnazionale. Il Concorso è aperto a tutti i soggetti che operano sul territorio ingauno e a tutti i cittadini (o loro associazioni) che intendono partecipare al processo di progettazione dal basso che è stato avviato attraverso il progetto NewPilgrimAge.

“I valori che racchiude questo progetto europeo sono essenzialmente due, – ha spiegato il sindaco Giorgio Cangiano. – Da una parte, offrire alla Città di Albenga la possibilità di rafforzare la propria capacità di cooperazione con altri paesi europei e di valorizzare il proprio patrimonio, dall’altra individuare il punto di partenza per la costruzione di una strategia di sviluppo di medio-lungo periodo che coinvolga attivamente la comunità ingauna nel disegno di iniziative condivise”.

Le proposte progettuali verranno analizzate da un apposito comitato di valutazione e le migliori idee, per ognuna delle quattro categorie, verranno premiate nel corso di una serata organizzata durante la Settimana di San Martino che avrà luogo nel mese di novembre.

Tutte le informazioni relative al bando, in scadenza il 10 ottobre 2018, ed alla modalità di presentazione delle proposte, sono pubblicate sul sito del Comune di Albenga, nella pagina dedicata al progetto.