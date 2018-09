Albenga, il Comune interviene sulle scuole: nuovi gradini a Campochiesa e impermeabilizzazione del tetto in via degli Orti

Albenga. Mancano pochi giorni all’inizio dell’anno scolastico e tutto deve essere pronto per accogliere i bimbi. Lo sa bene il Comune di Albenga, che ha deciso di intervenire in maniera massiccia su due plessi scolastici.

Questa mattina sono stati sostituiti i gradini ammalorati nella scuola elementare di Campochiesa e ha preso il via anche l’intervento di impermeabilizzazione del tetto della scuola di via degli Orti (lato mare).

“Nella scuola elementare di Campochiesa, ha spiegato il vicesindaco Riccardo Tomatis, – è stato eseguito l’intervento di messa in sicurezza della scalinata esterna alla scuola con la sostituzione di tutta la prima fila di gradini ammalorati. Lavori che sono stati eseguiti dalla ditta Pegaso. Nella mattinata inoltre la cooperativa che si occupa del verde pubblico ha proceduto al taglio dell’erba del giardino esterno all’istituto scolastico”.

“Sempre questa mattina con la messa in opera dei ponteggi è iniziato l’intervento di impermeabilizzazione del tetto della scuola di via degli Orti. Questo intervento è inserito nell’ambito del ‘Progetto Calore’, attraverso il quale in 24 edifici comunali verranno sostituite le caldaie e nei quali saranno realizzati interventi di efficientamento per ridurre al minimo lo spreco energetico e l’inquinamento ambientale e per migliorare la qualità del riscaldamento. La ditta Siram procederà ad impermeabilizzare il tetto della scuola (lato mare) con la rimozione del precedente strato ammalorato che causava infiltrazioni di acqua piovana e che aveva provocato la chiusura di alcuni locali”, ha concluso l’amministratore albenganese.