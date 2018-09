Albenga. Le reti messe a segno, nell’ultimo quarto d’ora di gara, da Rossi e Farinazzo, consentono all’Albenga di vincere sul terreno del Molassana.

“E’ una vittoria importante, ottenuta a spese di un Molassana, sempre difficile da affrontare, in particolar modo quando gioca tra le mura amiche – afferma il difensore ingauno, Francesco Cocito – siamo scesi in campo concentrati, determinati, giocando una partita tosta e questo ci ha premiati”.

“Portiamo a casa tre punti in chiave salvezza – conclude Cocito – sappiamo che dovremo lottare, gara dopo gara, per questo obiettivo, ma quando si ha alle spalle una società come la nostra e dei tifosi caldi ed appassionati, nessun traguardo è vietato”.