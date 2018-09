Albenga. Nella città delle Torri fervono i preparativi per l’edizione 2018 di “Ottobre De Andrè”, evento organizzato dai Fieui di Caruggi in collaborazione con l’amministrazione comunale e ormai divenuto tradizione per Albenga. E anche quest’anno prenderà parte alla manifestazione Dori Ghezzi.

Venerdì scorso era a Genova, in piazza De Ferrari, a testimoniare l’amore per la città dove lei e Fabrizio avevano pensato di tornare a vivere. E il mese prossimo sarà ad Albenga per porre il suo sigillo alla conclusione di “Ottobre De Andrè”.

di 10 Galleria fotografica Ottobre De Andrè, serata conclusiva al Teatro Ambra









“Tornare ogni ottobre ad Albenga, – ha spiegato Ghezzi, – è per me, e credo per molti, un appuntamento piacevole. Ritrovo tanti amici e respiro aria pulita, fatta di semplicità e di amicizia. Sul palco del teatro Ambra c’è un clima che oggi non è facile trovare altrove”.

“Per me venire ad Albenga è un po’ come tornare a casa e non solo perché mi è stata concessa la cittadinanza onoraria di cui sono orgogliosa. Questa città mi piace davvero molto, adoro il suo centro storico con quei bei vicoli che sarebbero piaciuti tanto anche a Fabrizio e poi ritrovare l’umanità dei Fieui di Caruggi, il loro entusiasmo, la loro semplicità riempie il cuore di gioia”.

“Devo riconoscere che Gino e la sua ‘banda’ in questi anni hanno lavorato davvero bene e li ringrazio di cuore per l’amore che continuano a dimostrare verso don Gallo, che è sempre nel mio cuore”, ha concluso.