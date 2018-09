Albenga, domenica 30 settembre “Porte aperte al canile”

Albenga. Domenica 30 settembre ad Albenga si svolgerà l’iniziativa “Porte aperte al canile”. Un’occasione per conoscere gli “ospiti” della struttura.

Il canile, situato in località Enesi, resterà aperto dalle 15 di domenica 30 settembre fino a tardo pomeriggio: sono tanti i cani che cercano casa e vi si potrà trovare un vero amico da adottare; ma ci sono anche i 15 gatti sottratti ad un accumulatore-seriale, curati ed accuditi anch’essi in attesa di adozione.

Sarà essenzialmente una giornata di festa: alle 16 circa le migliori adozioni del 2018 verranno premiate con il riconoscimento dedicato alla memoria del dipendente comunale Cristiano Campana, che per anni ha lavorato con grande sensibilità presso la struttura comunale.

Sarà anche un’occasione per presentare il calendario locale di Enpa 2019. Seguirà un piccolo rinfresco/merenda per ringraziare i partecipanti della vostra visita e saranno presenti durante la giornata Betti Bellani con Amici per la Coda di Liguriaweb.tv.