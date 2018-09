Albenga, Ciangherotti: “Per rilanciare il turismo occorre fare sistema con cultura e agricoltura”

Albenga. “I numeri sono impietosi: la Riviera del turismo ha vissuto un anno nero, con un calo drastico di arrivi e presenze. I turisti, sia italiani che stranieri, hanno disertato la nostra provincia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti.

“Le prime analisi degli addetti ai lavori dicono che, grazie alla ripresa economica del nord Europa, sono ripresi i viaggi verso mete extraeuropee, dicono che il meteo è stato impietoso per i primi mesi dell’estate, cercano, insomma, giustificazioni esterne. A me sembra, invece, che il turismo della Riviera sia da ripensare. Non è un caso che alcune città, come Finale Ligure, abbiano tenuto puntando su una nicchia di turismo in forte crescita in tutto il mondo come l’outdoor. Significa che il binomio sole-mare non basta più, lo so, lo si dice da molto, ma forse è arrivato il momento di agire”.

Ed ecco la proposta “Il pubblico, in un momento come l’attuale, non ha molti fondi per aiutare il settore, ma sono convinto di una cosa: non deve sprecare le proprie risorse in manifestazioni inutili o promozioni fasulle. Dovrebbe raccogliere attorno a se i privati per studiare assieme una strategia di rilancio, a cominciare dai locali per i giovani. E i privati dovrebbero avere più coraggio, più spirito imprenditoriale, dovrebbero unirsi e non vedere nel turista un ‘pollo da spennare’, ma una risorsa da coccolare per fidelizzarlo. In un decennio la provincia di Savona ha perso quasi tutti i grandi locali del divertimento. Si dovrebbe coinvolgere nella strategia di rilancio l’entroterra, con i suoi borghi i suoi prodotti, i suoi vini e la sua gastronomia, altro settore in forte crescita. Anche perchè, leggendo le statistiche, la crisi del turismo non è nazionale, ma solo della Riviera”.

“Per quel che ci riguarda ad Albenga, quando il prossimo anno il centrodestra arriverà al governo, istituiremo subito un tavolo per il rilancio del turismo, magari mettendolo in relazione con l’agricoltura”, conclude Eraldo Ciangherotti.