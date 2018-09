Albenga, Ciangherotti (FI): “Modificare le tariffe dei parcometri: la prima mezz’ora sia gratuita”

Albenga. Il gruppo di minoranza di Forza Italia ad Albenga propone “con urgenza” una mozione per la ridefinizione delle tariffe dei parcometri e “per applicare la gratuità della prima mezz’ora, con decorrenza dal primo gennaio 2019, in modo da incentivare l’acquisto nei negozi locali e rendere più facile la vita ai cittadini”.

“Al contempo – spiegano ancora da Forza – per cercare di arginare gli episodi di degrado urbano e di criminalità diffusa, riteniamo di suggerire al sindaco di rafforzare la presenza degli agenti della municipale nei ‘punti caldi’ della città, trasferendo le incombenze amministrative oggi in capo ai nostri vigili urbani. Prevedere un incentivo nella busta paga per ogni ora in più di servizio esterno espletato dagli agenti di polizia locale trasferendo le incombenze amministrative a personale non in divisa, eliminando così qualsiasi alibi”.

“Se è vero che l’ammontare delle sanzioni alla violazione del Codice della Strada è diminuito di quasi la metà (infatti l’incasso delle multe, con Di Stilo assessore, nel 2010 arrivava a 757 mila euro e nel 2011 a 973 mila euro mentre nel 2017 è crollato a 570 mila euro) ci chiediamo come vengono impegnati i nostri vigili, se la cittadinanza lamenta di non vederli se non sporadicamente per strada”.