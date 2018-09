Albenga, Ciangherotti: “Consegnamo al liceo Musicale il pianoforte abbandonato nello scantinato dell’asilo Di Ferro”

Albenga. Questa mattina la consegna ad opera della sezione ingauna di Forza Italia di un violino, donato al liceo musicale albenganese, ma manca ancora un pianoforte a coda per gli studenti del nuovo indirizzo.

E la soluzione pare averla trovata il consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti, che ha dichiarato: “Ho trovato il pianoforte a coda per il Liceo musicale di Albenga a costo zero. Mi sono ricordato che quando, da assessore al sociale, avevo concesso i fondi dell’asilo nido comunale Roberto di Ferro all’associazione Art group, avevo messo a disposizione dei ragazzi un piano forte a coda in ottime condizioni”

“Anzichè rimanere nella cantina a prendere polvere, potrà essere trasportato al liceo Giordano Bruno per essere usato dai 27 studenti del primo anno. In questo modo il liceo Musicale potrà risparmiare risorse per noleggiare altri strumenti musicali”.

“Chiedo al sindaco Cangiano di accordarmi questa richiesta, in modo da potermi impegnare con urgenza per far trasportare il piano forte al primo piano della sede liceale in via Dante Alighieri. Felice di aver trovato anche questa volta una soluzione immediata ed efficace nell’interesse esclusivo degli alunni”, ha concluso Ciangherotti.