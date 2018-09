Albenga, Centro Studi Aikido: aperte le iscrizioni ai corsi presso la nuova sede

Albenga. Torna “nel cuore” di Albenga il Centro Studi Aikido, che ha trasferito la propria sede dalla frazione Leca a via Isonzo 11, nel centro cittadino.

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Aikido per adulti e bambini, con lezioni di prova gratuite per entrambi. Vengono inoltre proposti altri incontri di mindfulness e di respirazione consapevole, meditazione col suono.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 3318892969 o 3488809283 o 3398573638.