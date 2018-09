Albenga. I carabinieri scendono nuovamente in campo, con il secondo servizio coordinato in tre giorni. L’obiettivo, come sempre, è quello di scoraggiare i malviventi e garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Il pattuglione di oggi ha interessato le zone nevralgiche della città: soprattutto piazza del Popolo, ma anche viale Pontelungo, Centro Storico e la stazione ferroviaria. Inoltre sono state controllate anche diverse palazzine abbandonate sparse sul territorio comunale.

Al servizio hanno partecipato sette pattuglie, inclusa la squadra cinofili di Villanova d’Albenga, specializzata nella ricerca di sostanze stupefacenti. Presenti sul posto anche due motociclisti della polizia locale che, già da giorni, presidiano la piazza.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.