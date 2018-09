Albenga, al via il nuovo anno accademico dell’Unitre Comprensoriale Ingauna

Albenga. Sta per cominciare il nuovo anno accademico dell’Unitre Comprensoriale Ingauna.

La cerimonia di apertura sarà sabato 22 settembre e prevede alle 10 presso la chiesa di Santa Maria in Fontibus la messa officiata da monsignor Ivo Raimondo, vicario generale della diocesi di Albenga-Imperia; alle 16 presso il giardino della Clinica San Michele in viale Pontelungo lo spettacolo: “Destini incrociati (ovvero: quando meno te l’aspetti)”, monologhi e musica del cabarettista di Zelig Norberto Midani. Seguirà un rinfresco offerto dall’Unitre.

Le iscrizioni inizieranno dal lunedì seguente, 24 settembre, presso la segreteria delle sedi di Albenga, in via Roma 58, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, e, in data da definire, presso la sede di Ceriale (Circolo Santinelli) e presso la Biblioteca Civica di Borghetto.

Il costo rimane immutato (40 euro) più eventuali integrazioni per corsi particolari: per esempio, ginnastica e ballo ad Albenga e cucina a Borghetto. L’iscrizione dà diritto a frequentare qualsiasi corso in ognuna delle tre sedi.

Le lezioni inizieranno lunedì 22 ottobre e l’orario dei corsi ricalcherà in gran parte quello dell’anno scorso, con qualche novità e qualche aggiustamento per venire incontro alle esigenze di insegnanti e soci studenti. Per iscriversi non è richiesto nessun titolo di studio, nessun certificato, basta essere maggiorenni.