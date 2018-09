Albenga, aggredisce i genitori e ferisce la madre con un coltello: arrestato dai carabinieri

Albenga. Ha aggredito entrambi i genitori ed ha ferito la madre con un coltello il 48enne arrestato ieri sera dagli uomini del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Albenga nella zona di Vadino.

Ieri sera alcuni passanti allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione in cui l’uomo, pregiudicato, si trovava insieme ai genitori, hanno allertato il 112. I militari si sono subito precipitati all’appartamento. Qui il 48enne alassino, in stato di grave alterazione psicofisica, stava aggredendo i genitori armato di un coltello da cucina.

Dopo aver provveduto a soccorrere la madre, che presentava alcune ferite da arma da taglio al braccio, i militari hanno bloccato l’uomo. Al momento del fermo, il 48enne era letteralmente fuori di sé e ciò ha costretto i carabinieri ad utilizzare le “tecniche di intervento operativo” a cui sono addestrati tutti gli uomini della compagnia ingauna.

In seguito la donna è stata accompagnata presso il punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga, dove è stata medicata e dimessa con prognosi di 30 giorni.

Il figlio, con un passato di assunzione di sostanze stupefacenti, da anni è in cura al Centro di Igiene mentale di Finale Ligure, deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. Ora si trova detenuto presso il carcere di Imperia in attesa dell’interrogatorio di convalida fissato per mercoledì mattina davanti al gip Alessia Ceccardi.