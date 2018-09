Albenga, a Vadino la Festa del Nome di Maria

Albenga. Mercoledì 12 settembre si celebrerà a Vadino la Festa del Nome di Maria.

Alle 15 avrà inizio la processione partendo dal Santuario di Nostra Signora di Fatima in via San Calocero alla quale seguirà, alle 15.30, la messa in Regione Abbazia San Martino nella splendida cornice dell’anfiteatro romano.

“La processione dei pellegrini in preghiera si snoderà fra i colori della macchia mediterranea e i reperti archeologici”, dice il parroco della parrocchia di San Bernardino don Alessandro Ferrua.