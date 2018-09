Alassio. Dopo la splendida cerimonia di apertura svoltasi giovedì sera al palazzetto dello sport Lorenzo Ravizza di Alassio, ieri mattina, nell’auditorium della biblioteca civica è stato dato il benvenuto ufficiale alle venti delegazioni delle nazionali che prendono parte ai campionati europei.

Un appuntamento previsto dal protocollo federale che ha permesso alle delegazioni di scoprire ulteriori spazi e scorci della nostra città

“A tutti voi, al comitato organizzatore e alle Federazioni va il mio più sentito ringraziamento per aver scelto Alassio come sede per questo prestigioso evento – è il saluto della consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti -. Noi ce l’abbiamo messa tutta perché possiate trovarvi al meglio, non ultimo – scherza la consigliera -, abbiamo anche cercato di prepararvi le nostre splendide giornate di fine settembre per poter usufruire di un clima e di un paesaggio unico”.

Ad ogni delegazione è stata consegnata una targa ricordo dell’evento.