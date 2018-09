Alassio. “La proposta è davvero interessante – Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio, commenta così il programma con cui la piscina comunale di Alassio ha riaperto i battenti – Accanto alla tradizionale offerta di corsi e di spazi per il nuoto libero si aggiunge un nuovo corso legato al fitness con i tapis roulant in acqua”.

Il treadmill è dunque la prima novità di questa stagione che si presenta ai nastri di partenza con un’offerta per ogni età: dai 3 mesi alla terza età, passando per i master, con programmi mirati e percorsi studiati ad hoc per qualsiasi necessità.

Foto 2 di 2



“Durante la pausa estiva – spiega Laura Pescali, coordinatrice dell’impianto e istruttrice di nuoto – la Gesco Srl, che gestisce l’impianto, ha sostituito la piscina per i più piccoli con una più ampia di nuova generazione, mentre, per quanto attiene la vasca principale, al fine di mantenere la temperatura ambientale più consona ha programmato un intervento per la sostituzione degli infissi”.

“Si tratta di investimenti importanti – aggiunge Roberta Zucchinetti – che muovono nel senso del miglioramento della qualità dell’offerta stante soprattutto il grande numero di persone che fa riferimento all’impianto”.

“I corsi veri e propri – sottolinea infatti Pescali – partiranno il 24 settembre, per ora abbiamo aperto solo le iscrizioni, ma le richieste sono già davvero molte. In più porteremo avanti l’attività agonistica. Lo scorso anno siamo riusciti a portare ai Campionati nazionali del circuito CSI una ventina di atleti ed è stata una grande soddisfazione”.

Proseguirà anche il progetto “InAcqua AllenAbili” destinata ai diversamente abili, una decina di atleti alcuni già in evidenza lo scorso anno ai campionati nazionali.