Alassio. Sono appena partiti impegnati un educational di tourism experience per celebrare il mito di Bacco tra gli straordinari vigneti di Ranzo, Città del Vino e terra di Pigato, il “principe” dei bianchi liguri.​

Sono un gruppo di ospiti del Residence Le Terrazze che da tempo si segnala nel novero delle strutture all’avanguardia per l’offerta dedicata ai propri clienti. In collaborazione con il Centro Studi sul Turismo dell’alberghiero Giancardi e Coldiretti l’iniziativa è volta a promuovere le eccellenze del “made in Liguria”.

Foto 2 di 2



“Ho voluto presenziare a questa iniziativa – dichiara l’assessore al turismo del Comune di Alassio, Angelo Galtieri – perchè credo che questo sia sicuramente un ottimo modo per far vivere i nostri territori e ri-posizionare l’offerta climatico-balneare su nuovi segmenti di mercato. Con il Tavolo del Turismo stiamo valutando questa e altre soluzioni collaborando con tutte le realtà presenti nella città di Alassio e nei territori circostanti per ‘fare squadra’”.