Parcheggiare ad Alassio costa meno: il Comune abbatte le tariffe orarie e le azzera in pausa pranzo

Alassio. Importante novità ad Alassio, dove la giunta ha deciso di “ritoccare” le tariffe dei parcheggi blu in netta controtendenza rispetto ai grandi comuni o banalmente rispetto a quanto attuato dalla precedente amministrazione. Da 2 euro all’ora, infatti, si passa a 1,50 euro e, nella pausa pranzo, dalle 12 alle 14, la tariffa viene addirittura azzerata.

“Non bisogna far pagare ai cittadini e ai turisti, – ha spiegato il sindaco Marco Melgrati, – la propria incapacità nel gestire uno dei problemi che da sempre grava sulla città, e di programmare una vera politica dei parcheggi. In attesa di far partire la progettazione e la realizzazione di nuovi, innovativi spazi dedicati, questa giunta ha deciso di rimodulare le tariffe perché l’utenza non sia troppo penalizzata”.

Ma il provvedimento, per legge, potrà entrare in vigore solo dal primo gennaio del 2019, come hanno spiegato dal Comune: “Purtroppo, per motivi di legge, le tariffe approvate dalla precedente amministrazione non possono essere toccate fino al 31 dicembre. Occorrerà attendere quindi la fine dell’anno perché la delibera approvata dalla giunta Melgrati abbia effetto pratico”.