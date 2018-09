Alassio, Melgrati “striglia” Anas: “Galleria e piazzola sull’Aurelia Bis sembrano discariche”

Alessio. “Avevo già scritto perchè è sotto gli occhi di tutto lo stato in cui versa la galleria dell’Aurelia Bis e la piazzola che, venendo da Albenga, precede la galleria stessa”. Nulla, però, è cambiato, e così questa mattina il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha fatto partire il secondo sollecito all’Anas.

“Che razza di biglietto da visita offriamo se uscendo dall’autostrada ad Albenga e venendo ad Alassio il percorso che si apre davanti agli occhi è una specie di discarica a cielo aperto? – tuona Melgrati – Stiamo lavorando in maniera convulsa contro il tempo per restituire il decoro alla nostra città e poi quella che dovrebbe essere l’arteria principale per accedervi è un esempio di incuria e abbandono”.

“In caso di inottemperanza – conclude il sindaco – provvederò ad emettere un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 54 del TUEL”.