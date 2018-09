Alassio, l’allarme corre sui social: “Due persone hanno provato ad entrate in un alloggio forzando una finestra”

Alassio. Un tentativo di furto, messo in atto in pieno giorno, in centro città, viene scoperto in tempo, ma fa comunque scattare l’allarme sui social network.

“Circa un’ora fa, – recita il messaggio apparso sulla pagina Facebook ‘Piana di Albenga – La bacheca degli annunci’, – due zingare hanno provato ad entrare in un appartamento cercando di scardinare una finestra”.

Il tentativo di furto sarebbe dunque avvenuto una manciata di ore fa, in via Leonardo da Vinci e, stando alle testimonianze, pare anche che “le due donne fossero munite di muletto e cesta (poi lasciate sul posto al momento della fuga) che sarebbero serviti per portare via la refurtiva”.

Nel post è presente anche una descrizione fisica, seppur sommaria, delle presunte ladre: “Età, circa 30-40 anni, capelli lunghi e neri con la coda molto simili e copricostume largo. Sono state viste scappare dopo essere state scoperte”.