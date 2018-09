Alassio. L’Alassio Laigueglia PGS Volley apre la stagione pallavolistica 2018/2019 del settore maschile con un consiglio direttivo rinnovato e tanta voglia di fare.

Il consiglio direttivo del settore maschile, rinforzato da nuovi giovani dirigenti (Andrea Roggero, Tommaso Re e Francesco Campus), ha scelto come direttore tecnico del settore giovanile maschile un pezzo da novanta, Luca Mantoan, ex giocatore della Nazionale italiana.

Un settore, quello maschile pallavolistico alassino, che quest’anno è aperto ad ogni età, dal minivolley sino alla prima squadra, che militerà nel campionato di Serie D.

Il presidente della società, Giancarlo Bertolotto, afferma: “Dopo anni di un settore maschile portato avanti soltanto con la Serie D abbiamo deciso di ripartire daccapo, cercando di far rinascere il settore giovanile. Per questo l’Alassio Laigueglia PGS Volley riapre a settembre con un mese gratuito di prova per tutti i giovani nati tra il 2002 e il 2011 desiderosi di approcciarsi ad uno sport tanto bello quanto dimenticato qual è la pallavolo nella nostra Liguria”.