Alassio Laigueglia PGS Volley: la nuova stagione prende il via

Alassio. Pronti, attenti… via! Come già anticipato l’Alassio Laigueglia PGS Volley attende a braccia aperte tutti gli aspiranti pallavolisti per l’inizio del nuovo anno sportivo.

Con un gruppo dirigenziale rinnovato, potenziato da un staff medico e riabilitativo, la società propone attività per ragazzi e ragazze delle annate nati dal 2011 in su.

Il settore femminile sarà seguito dal mister Danilo Giachello coadiuvato da Andrea Bertolotto come secondo allenatore. Quest’ultimo aiuto anche di Rosy Guccinnà, che gestirà il minivolley ed eventuali giovanili (maschile e/o femminili), che inizieranno alle Ollandini per ora visti i lavori previsti, in attesa dell’operatività del Comune di Alassio e Laigueglia, che si stanno prodigando per trovare tutti gli spazi palestra necessari ad accogliere il numero di ragazzi tesserati e quelli che ci si augura arriveranno.

Il coach della formazione di Serie D maschile è confermato Luca Mantoan.

“Vi aspettiamo numerosi agli incontri in casa che si terranno al PalaRavizza il sabato sera alle ore 21. Mercoledì 19 alle ore 17/18 inizio delle attività per il minivolley annate 2006-2011. Per il settore maschile, con annate dal 2011 al 2002, allenamenti presso le Ollandini a partire da lunedì 24 settembre ore 18/19,30. Quindi, che dire… buona pallavolo a tutti!” dicono i dirigenti dell’Alassio Laigueglia PGS Volley.