Alassio, la scritta all’ingresso di ponente torna e diventa “colorata”

Alassio. In lieve ritardo rispetto al programma dei lavori, da questa mattina all’ingresso di ponente della città del Muretto, in prossimità dell’ex Capannina, è ritornata la gigantesca scritta “Alassio” in stile hollywoodiano. Con una variante: il colore.

Le sette lettere, infatti, sono ognuna di un colore diverso: rosso, arancio, giallo, blu, verde, viola e bianco, come i sette rioni nei quali si divide e si colora la città.

“In accordo con la famiglia Berrino – spiega Sandra Aicardi, consigliera incaricata all’arredo urbano – che è titolare dei diritti sui pesciolini che si baciano, simbolo da sempre della nostra città, stiamo anche cercando di provvedere al restauro dei due pesciolini che precedono la scritta”.