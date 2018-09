Alassio, il professor Fausto Guglielmi nominato nuovo revisore dei conti

Alassio. Sarà il professor Fausto Guglielmi di Ventimiglia il nuovo Revisore Unico dei Conti del Comune di Alassio per il triennio 2018-2021. La nomina è stata registrata nel consiglio comunale di ieri. Docente in materie economiche e tecniche in Istituti Commerciali, Guglielmi vanta un lungo curriculum come revisore in numerosi enti locali della provincia di Savona e Imperia.

Guglielmi subentra, a seguito del sorteggio effettuato dalla Prefettura di Savona, al Dott. Mauro De Michelis. Unanime il ringraziamento dei consiglieri rispetto all’operato di De Michelis, unanime il parere favorevole per la nuova nomina.

Il consiglio comunale di Alassio si è aperto con il ricordo, tracciato dal sindaco Marco Melgrati, di Bruno Bozzolo, scomparso improvvisamente dopo una breve e purtroppo fulminante malattia. “Un amico, una persona per bene, che mai ha voluto per sè ruoli o incarichi amministrativi, pur forse meritandolo più di altri. A lui, alla sua famiglia vorrei che ognuno di noi dedicasse una preghiera nel suo cuore”.

Doveroso e molto sentito il successivo minuto di silenzio per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova.