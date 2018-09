Alassio. Ben 390 mila euro esentasse: è questo il frutto della vendita delle azioni della Albenga-Garessio Ceva di proprietà del Comune di Alassio. L’operazione, eseguita dalla dirigente della ragioneria Gabriella Gandino nei giorni scorsi ha portato nelle casse comunali la somma che consentirà l’avvio del primo lotto dei lavori su Passeggiata Baracca.

“Si tratta di azioni che da tempo né producevano utili né dividendi – dichiara il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – e di fronte a un deposito infruttifero e bloccato, abbiamo preferito investire in un’opera certa, importantissima per la riqualificazione della nostra città piuttosto che tenere immobilizzate risorse importanti per un’opera certo strategica, ma che con ogni probabilità non riuscirà a vedere la luce, quantomeno in tempi ragionevoli”.

“A pochi giorni dall’affidamento dei lavori di Passeggiata Graf – prosegue il primo cittadino di Alassio – stiamo lavorando perché anche l’altra passeggiata a levante possa godere del medesimo restyling: una nuova pavimentazione in basole, illuminazione artistica e un arredo urbano consono e in linea con quello delle passeggiate già rinnovate per dare un’unità di immagine e di stile”.

L’intervento riguarderà la piazzetta sul mare a ridosso della chiesa di San Francesco, il tratto verso il Torrione e quello dal Torrione fino al vicolo Morteo.