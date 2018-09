Alassio, attività motoria e visita al museo della Ceramica di Savona: ecco le iniziative per la terza età 

Alassio. Ad Alassio, l’avvio dell’anno scolastico prendono il via anche le iniziative per la terza età. Dal primo ottobre al 30 giugno verranno attivati i corsi di attività motoria per la terza età in collaborazione con la Gesco.

I corsi aperti a residenti e non, offrono la possibilità di intraprendere o sviluppare l’abitudine ad un sano esercizio fisico favorendo momenti di incontro e svago. Si tratta di corsi di ginnastica dolce con contaminazioni di ginnastica medica, posturale e stetching, ma anche di corsi di Yoga e di ginnastica in acqua presso la Piscina Comunale.

E’ prevista la possibilità di abbonarsi ad attività miste di palestra yoga e piscina. Informazione alla Gesco presso la Piscina di Alassio (0182.471278) oppure presso lo Sportello di Cittadinanza del Servizio Politiche Sociali in Piazza Paccini (tel 0182.602455)

Organizzata dal distretto Sociosanitario Albenganese, poi, il 28 settembre è fissata la visita al Museo della Ceramica di Savona: una collezione composta da più di mille opere a testimonianza del legame che da sei secoli unisce il territorio di Savona e Albisola a una produzione d’arte di singolare bellezza ed eleganza.

Partenza da Alassio alle 7,30 presso il Centro “L’isola che c’è”, partenza da Albenga alle 8 presso il Centro Anziani.