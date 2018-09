Alassio, approvato il nuovo Statuto Comunale

Alassio. Più volte negli ultimi anni le minoranze consigliari hanno evidenziato la necessità di aggiornare lo Statuto Comunale di Alassio alla normativa più recente. “Mi piace dire che laddove non è riuscita la precedente amministrazione – commenta, presentando il testo, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Parodi – siamo riusciti noi nelle prime dieci settimane del mandato. Per l’aggiornamento delle premesse storiche abbiamo lavorato con l’aiuto dell’ex sindaco, storico e studioso delle vicende alassine Giampaolo Mela e il giovane laureando in storia con una tesi sulle mura di Alassio, Francesco Bignami”.

“Vorrei poi ringraziare l’avvocato Parascosso che si è confrontato con noi sulla proposta individuando correzioni ulteriori oggetto di un apposito e opportuno emendamento.

Con Monica Di Marco, segretario generale, invece abbiamo proceduto alla revisione delle norme statutarie recependo le novità normative” aggiunge Parodi.

“Negli ultimi anni, infatti le norme hanno visto: modificare il numero dei componenti degli organi politico amministrativi; introdurre l’obbligo delle quote rosa; consentire al Sindaco di assegnare ai consiglieri incarichi di studio e di collaborazione; introdurre nuove forme di partecipazione alla vita politico-amministrativa quali le Commissioni Comunali in aggiunta alla Commissioni Consigliari, organismi aventi poteri consultivi aperti alla partecipazione dei cittadini nei modi che verranno meglio dettagliati nel successivo regolamento; introdurre i principi dell’armonizzazione contabile, introdotti dal DLGS 118/2011 che governano le finanze dell’Ente. Eliminare il collegio dei revisori e sostituirlo col revisore unico così come dettato dal legilsatore dalla revisione del Tuel del 2012. Introdurre il vicepresidente del Consiglio che dovrà essere eletto dal Consiglio Comunale quando lo Statuto entrerà in vigore, decorsi i 30 giorni di pubblicazione richiesti dal Tuel. A seguito dell’approvazione di questo documento – conclude Parodi – dovremmo procedere con la revisione e l’attualizzazione di tutti i regolamenti dell’Ente. In particolare ci siamo dati il termine di tre mesi da oggi per l’aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale”.