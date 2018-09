Alassio. Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura di piazza Paccini ad Alassio. Dopo il ripristino dei lampioni artistici che illuminano la piazza, l’intera superficie dell’ex piazza del mercato è divenuto oggetto di un intervento di rifacimento della superficie.

“L’occasione dello sgombero della piazza – spiegano dal Comune di Alassio – previsto per ospitare il concerto del 6 ottobre prossimo ‘When We Were Kids’ ha spinto l’amministrazione (in accordo con la Gesco Srl) a procedere con il rifacimento del manto stradale. Per ovviare a buche e crepe, non era più possibile pensare a interventi spot che negli anni hanno prodotto un antiestetico e pericoloso effetto puzzle”.

Foto 2 di 2



Conclusi i lavori di asfaltatura arriveranno i mezzi per allestire palco e platea: “Copriremo l’asfalto fresco con la sabbia del Po – spiegano dal cantiere – in modo da non intaccare la nuova copertura”.

Subito dopo il concerto invece si provvederà con il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.