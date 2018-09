Al via le attività dell’anno sociale 2018/2019 del Lions Club Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure Host

Finale Ligure. Hanno preso il via questa settimana le attività dell’anno sociale 2018/2019 del Lions Club Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure Host.

A dare il “la” il presidente (per la seconda volta) Pier Paolo Gallea con i collaboratori Simone Marcovecchio (past president), Lorenzo Marenzi (vice presidente), Massimiliano Corrado (segretario), Marco Gualdoni (tesoriere) e Massimo Conti (cerimoniere).

I membri del direttivo daranno il via all’attività sociale la prossima settimana, dopo due mesi di attiva preparazione dei programmi, tra cui per esempio il service annuale per tutti i club a livello mondiale contro la diffusione del diabete ed altro, sulla piantumazione alberi nelle zone distrutte dal fuoco.

Sarà inoltre presente il socio Ildebrando Gambarelli, governatore distrettuale per l’anno sociale in corso.