Al via il corso per diventare guardie ambientali zoofile

Al via venerdì 5 ottobre, presso le Opere Parrocchiali Sant’Antonio a Borghetto Santo Spirito, la prima lezione del corso di formazione per aspiranti guardie ambientali zoofile volontarie: al termine delle lezioni e dopo aver superato l’esame verrà rilasciato da parte di ANTA l’attestato del superamento del corso, con il quale la segreteria dell’associazione provvederà a preparare la documentazione per il rilascio del decreto da parte della Prefettura di Savona.

Inoltre, i volontari che saranno in attesa di prestare Giuramento dinanzi al Prefetto svolgeranno come da indicazione della segreteria nazionale 60 ore di tirocinio.

Il corso preparerà inoltre i volontari ad essere operatori radio di protezione civile Fir-Cb S.E.R.