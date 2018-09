Al via il bando “Phd Cibo e sviluppo sostenibile – Fai Lab” per aziende agricole che vogliano assumere dottori di ricerca

Liguria. Aperto il bando “Phd Cibo e sviluppo sostenibile – Fai Lab” per l’individuazione di imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare che intendano assumere dottori di ricerca.

Il progetto “Phd Cibo e sviluppo sostenibile – Fai Lab” coordinato da Fondazione CRUI in collaborazione col Miur e condotto in partenariato con Coldiretti, punta a realizzare un’azione di sostegno alla collocazione dei dottori di ricerca italiani in un settore di punta per l’economia nazionale, come quello della filiera agroalimentare “Made in Italy”.

Con questo progetto si intende perseguire una nuova strategia di sviluppo del Made in Italy agroalimentare che coinvolga tutti gli attori della filiera agroalimentare: dalla produzione, alla trasformazione, ai servizi fino alla distribuzione.

Spiega l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai: “Scopo della selezione è quella di inserire personale altamente qualificato in realtà imprenditoriali che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori: valorizzazione del Made in Italy agroalimentare (ad esempio qualità nutrizionali e organolettiche dei prodotti agricoli, innovazione di processo e di prodotto, innovazione di sistemi di agricoltura biologica, miglioramento del patrimonio genetico e della biodiversità delle specie animali e vegetali, logistica e organizzazione commerciale, tracciabilità e filiere, attività agrituristiche, ecc.); qualità e sicurezza alimentare (ad esempio sviluppo di innovazioni per la valorizzazione della dieta mediterranea, sviluppo di filiere gluten free ecc.); sostenibilità ambientale e sociale dell’agricoltura (ad esempio sistemi innovativi per la rilevazione ed elaborazione di indici biometrici e dati meteo, sviluppo di applicazioni software e hardware, nuove forme di multifunzionalità in agricoltura ecc.); innovazione e sviluppo per la competitività delle imprese (ad esempio orientamento al mercato, comunicazione, studio dei mercati, gestione aziendale ecc.)”.

Alle imprese ed enti ammissibili che verranno selezionati, verrà concesso un cofinanziamento di durata massima triennale (pari all’80 per cento il primo anno, al 60 per cento per l’eventuale secondo anno (nel caso di contratti a tempo determinato) e al 60 per cento il terzo anno nel caso di contratti a tempo indeterminato) a parziale copertura del costo aziendale, per l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per massimo due anni o a tempo indeterminato, di candidati in possesso di un diploma di laurea e di un dottorato di ricerca. L’assunzione sarà finalizzata all’inserimento del candidato nel progetto o nella linea di ricerca aziendale presentati in fase di candidatura.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online fino alle 12 del 12 ottobre 2018, sul sito del progetto www.phd-failab.it.