AIKIDO , chi ben comincia: lezione di apertura con il Maestro Costabloz 6° dan Shihan dell\'Aikikai Aosta!

Chi ben comincia è a metà dell’opera! E non buono, bensì ottimo, è stato l’inizio dell’Anno Sportivo 2018-2019 per la sezione AIKIDO della Polisportiva del Finale!

La sezione Aikido, ha infatti avuto l’onore ed il piacere di ospitare a Finale Ligure, per una lezione d’apertura della nuova stagione sportiva, il Maestro Giovanni Costabloz, Responsabile del Dojo AIKIKAI AOSTA di Aosta, 6° Dan dell’Aikikai d’Italia, SHIHAN, ovvero Maestro Guida, (Shihan è, infatti, un termine giapponese, usato in diverse arti marziali giapponesi come suffisso onorifico per istruttori particolarmente esperti e del livello più alto).

La lezione si è svolta lo scorso lunedì 10 Settembre dalle 19.30 alle 21.00 ed è stata rivolta agli adulti ed ai ragazzi più esperti, con la partecipazione anche di qualche ospite proveniente da altri Dojo liguri.

Della Scuola Aikido di Finale Ligure e Tovo San Giacomo, erano presenti i Responsabili dei due Dojo che la compongono: il Maestro Giampaolo Cenisio, insignito quest’estate dell’onorevole livello 6° Dan dell’Aikikai d’Italia, Responsabile del Dojo finalese AIKI DOJO che ha ospitato l’evento, e il Maestro Roberto Vidimari, 3° dan dell’Aikikai d’Italia, Responsabile del Dojo SHIN KEN di Tovo San Giacomo, che per l’Anno Sportivo 2018-2019 inaugurerà anche dei corsi di Aikido e autodifesa femminile e non solo nella vicina Giustenice!

Ringraziamo quindi il Maestro Costabloz per la buona energia che ci ha fatto muovere, che certamente è propizia per trascorrere una nuova ottima stagione aikidoistica, auspicando di avere ulteriori occasioni per praticare un buon Aikido con lui, e con tutti gli istruttori ed atleti che hanno partecipato alla lezione.

Infine, rivolgiamo a tutti l’invito a prendere informazioni sui nostri corsi e ad avvicinarvi a questa bellissima Arte Tradizionale Giapponese!

La Sezione Aikido della Polisportiva del Finale, infatti, organizza a Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Giustenice:

– corsi di aikido per bambini in età prescolare, a partire dai 3 anni;

– corsi di aikido per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni;

– corsi di aikido per adulti;

– corsi di autodifesa per donne e non solo;

con possibilità di effettuare 1-2 lezioni di prova gratuite.

Per informazioni:

Maestro Cenisio: 340-2429704

Maestro Vidimari: 347-2363604