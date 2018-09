Ad Albenga un incontro sul tema “Mantenere la giusta distanza tra genitori e figli”

Albenga. Mercoledì 26 settembre, alle ore 21, presso l’Auditorium S. Carlo di Albenga si terrà l’incontro “Mantenere la giusta distanza tra genitori e figli” con Paolo Ragusa, formatore e counsellor del CPP Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti diretto da Daniele Novara.

L’incontro, organizzato da ImmginaFamiglie con il contributo e il patrocinio del Comune di Albenga Assessorato ai Servizi Sociali, è rivolto a tutta la cittadinanza ed ha come obiettivo generale quello di aiutare i genitori ad avere chiaro il loro compito educativo, mettendo a disposizione il lavoro di alcuni professionisti qualificati.

Spiega l’assessore alle politiche sociali Simona Vespo: “Dopo le iniziative a sostegno e sviluppo delle famiglie: i progetti ‘So-stare nel conflitto’, interventi di prevenzione della violenza nelle coppie e nelle relazioni affettive in genere sia interventi laddove i comportamenti violenti esistano, già realizzato in collaborazione con l’associazione Aied, e ‘Progetto Maria Pia’, iniziativa a sostegno e promozione di adozione e affido familiare realizzato dall’associazione SJAMo, come assessorato ho inteso investire a più ampio spettro su tutte le tematiche riguardanti l’ambito della famiglia nei vari aspetti, offrendo loro strumenti, sostegno e informazioni. In questa strategia si inserisce il progetto e la collaborazione con Immagina Famiglie di attenzione verso il mondo delicato e complesso delle famiglie e le relative problematiche'”.

“Mercoledì 26 incontreremo Paolo Ragusa, Formatore, Counselor e mediatore di comunità, si occupa della progettazione, conduzione e monitoraggio di corsi di formazione per insegnanti, genitori, operatori socio-sanitari, dipendenti pubblici nell’ambito della gestione dei conflitti attraverso la pratica dellamediazione e della Consulenza Maieutica. È laureato in Lettere presso l’Università Statale di Palermo e dal 1998 è vicepresidente e responsabile delle attività formative del CPP. Fa parte nel Comitato di redazione della rivista Conflitti. È responsabile della Scuola di Counseling CPP e autore di numerose pubblicazioni. Questo il tema principale della serata: mettersi alla pari dei figli può rivelarsi addirittura dannoso per la crescita dei bambini. Per poter rispettare i tempi dei figli e fare richieste adeguate è necessario conoscere le tappe dello sviluppo e considerare sempre che la giusta distanza è fondamentale per non compromettere i rapporti adulto-bambino. La partecipazione è gratuita” conclude l’assessore

Il progetto “Scuola genitori & We family” continuerà coi seguenti laboratori- incontro

esperienziale: Mercoledì 10 ottobre 2018 “Aiutare i figli nelle scelte” a cura di Staff immaginafamiglie; Mercoledì 24 ottobre 2018 “Le regole: come gestirle con figli in infanzia e adolescenza” a cura di Laura Casnaghi, psicologa; Mercoledì 14 novembre 2018 “Il ciclo di vita della famiglia: la sessualità” a cura di Paola Buonsanti, psicologa, psicoterapeuta sistemico-famigliare, mediatore, sessuologa libero professionista presso le Comunità terapeutiche del Gruppo Redancia e Alfredo Sgarlato, psicologo e mediatore famigliare.

La partecipazione ai tre laboratori è gratuita, ma i posti sono limitati quindi è necessario chiamare il 347 5031329 o inviare una mail a: immaginafamiglie@gmail.com per prenotare il posto.