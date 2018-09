Albenga. La festa del Volontariato è organizzata dall’assessorato alle politiche sociali in concerto con la Consulta del volontariato e dei problemi dei disabili. Si terrà in piazza San Michele il 29 settembre ad Albenga nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono.

Tutte le associazioni di volontariato presenti in stand e banchetti in piazza San Michele daranno vita ad una giornata sia informativa che di divulgazione delle attività svolte dalle associazioni di volontariato del nostro territorio. Afferma l’assessore alle politiche sociali Simona Vespo: “La quarta edizione della festa del Volontariato è una giornata organizzata in onore dei volontari e del variegato e generoso mondo del volontariato, occasione utile anche per rendere noto il loro lavoro, i progetti portati avanti con dedizione e generosità dedicando tempo al prossimo”.

“Invito tutti i cittadini a venire a conoscerli anche quale opportunità per arricchire il proprio bagaglio di solidarietà! Quale giornata migliore se non quella dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Michele. Tutti insieme cittadinanza e volontari per la nostra Albenga”.

Il programma prevede l’apertura degli stand alle ore 10 con i Saluti delle Autorità, l’introduzione degli “Amici del Sabato”, l’esecuzione di brani musicali dal gruppo dei Trallalero “Albenga Canta”, la lettura di poesie – a cura di Roberto Laura – volontario dell’associazione U.I.L.D.M , un pranzo con i volontari e uno spettacolo di canto a cura dell’associazione A.D.S.O .

Durante la manifestazione l’amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento alle associazioni di volontariato, alle realtà del territorio che hanno collaborato, sponsorizzato e contribuito alla realizzazione di alcuni progetti di valenza sociale.