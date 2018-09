Ad Albenga si corre con “Genova nel Cuore”

Albenga si appresta ad ospitare due importanti manifestazioni sotto l’egida della Federazione italiana di atletica leggera.

La prima sarà il Trail della Gallinara, organizzata da Albenga Runners in collaborazione con Baia del Sole Alassio Laigueglia, che avrà luogo domani, domenica 30 settembre, ed assegnerà i titoli di campione regionale di trail running; domenica 7 ottobre sarà la volta della Corsa delle Cento Torri, gara su strada su percorso cittadino di 10 chilometri, gara in cui gli atleti si contenderanno i titoli di campione regionale Master.

Gli organizzatori, in occasione del Trail della Gallinara, indosseranno le magliette con “Genova nel Cuore” e danno appuntamento a tutti anche per la gara di domenica 7 ottobre per un’ulteriore iniziativa.

Un segno di vicinanza ed un piccolo contributo a favore della città di Genova: infatti con l’acquisto delle magliette si finanziano gli interventi necessari alle emergenze che il crollo del ponte Morandi ha provocato alla città.

“Proprio 48 ore prima, insieme ad amici della nostra società, mi trovavo su quel ponte, una giornata difficile da dimenticare, per motivi diversi. Una tragedia che ci ha colpito profondamente, su quel ponte maledetto poteva esserci chiunque di noi” dichiara Fabrizio Fattor, presidente dell’ASD Albenga Runners.