Albenga. In attesa della conferenza stampa di presentazione di Ottobre De Andrè 2018, fissata per giovedì 27 settembre, i Fieui di Caruggi, che con il Comune di Albenga organizzano la manifestazione, annunciano soddisfatti la presenza come ospite di uno dei più grandi fumettisti-illustratori italiani: Mauro Moretti.

L’artista è nato a Milano sessanta anni fa, ma oggi si è ritirato a vivere sull’Appennino di Reggio Emilia, a Novellano, una borgata di trenta abitanti, frazione del Comune di Villa Minozzi. Appassionato di disegno fin da bambino, mentre ancora era iscritto al liceo artistico portava in giro, per case editrici, i suoi primi disegni e fumetti. Fu la Mondadori, nella sua rivista “Il Mago”, a pubblicare il suo primo lavoro. Da lì iniziarono le collaborazioni con il Corriere dei piccoli, Tutto Musica, Spettacolo, Boy music e con molte testate editoriali e importanti agenzie di pubblicità.

Foto 3 di 3





Ha realizzato video a fumetti per due canzoni di Roberto Vecchioni nell’album Hollywood Hoollywood ed è noto anche per avere disegnato l’edizione italiana di Risiko e di molti altri giochi da tavolo.

Oggi porta in giro per i teatri italiani lo spettacolo “Vedere la musica” durante il quale realizza dal vivo illustrazioni sulle basi di musiche e canzoni. Ad Ottobre sarà ad Albenga per regalare emozioni al pubblico del Teatro Ambra: “Sono stato felicissimo dell’invito rivoltomi dai Fieui di caruggi e non vedo l’ora di dare il mio contributo a Ottobre De Andrè. Seguo da tempo questa prestigiosa manifestazione e – essendo legatissimo a Genova – sono onorato di essere vicino a grandi musicisti e di poter far vivere visivamente, con la mia matita, agli spettatori i testi delle canzoni e la musica di Fabrizio De Andre’”.

In questo periodo alcuni suoi disegni e animazioni ispirati al drammatico crollo del ponte Morandi sono diventati virali sul web suscitando profonde emozioni e migliaia di condivisioni.