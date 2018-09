Ad Albenga la festa della protezione civile

Albenga. L’infaticabile e preziosa presenza di una struttura operativa indispensabile in momenti drammatici come le alluvioni o i terremoti o tragici come il crollo del ponte Morandi, ma anche occhio sempre attivo attento alla sicurezza dei cittadini durante eventi e manifestazioni estive, rappresenta un corpo molto amato e apprezzato dai cittadini su cui vigilano con attenzione e abnegazione.

La festa a loro dedicata dalla città di Albenga testimonia la riconoscenza e l’affetto della città e un gesto per ringraziare i volontari della Protezione Civile e il gruppo comunale. Una giornata con alcuni appuntamenti.

Si parte dalle ore 7.30 con l’arrivo dei mezzi che dislocheranno tra Largo Doria, Via E. D’Aste Piazza IV Novembre e il montaggio del Villaggio Protezione Civile che vedrà anche una tenda e i mezzi della Croce Bianca, in Piazza San Michele e la cucina da campo della Croce Bianca; alle ore 10,00 alzabandiera Inno Nazionale a seguire onore ai caduti.

Alle 10.30 i saluti del Sindaco e a seguire la Santa Messa in Cattedrale celebrata dal Vicario generale Don Ivo Raimondo, durante la messa benedizione della Bandiera della Città, al termine della Messa ci sarà la consegna della Bandiera che l’Amministrazione Cangiano su richiesta dei cittadini tre anni fa ha rimesso sulle torri.

La bandiera, simbolo della città, sarà sostituita e riposizionata ad opera dei Vigili del Fuoco, ed alle ore 11,45 sarà issata sul pennone della Torre Malasemenza . Alle ore 12,00 circa ci sarà la premiazione dei Gruppi ospiti, dei Vigili del Fuoco e della Croce Bianca, mentre alle ore 12,30 circa ci sarà il Pasta party per i Volontari e gli ospiti. Nel pomeriggio una visita dei mezzi esposti ed una piccola esercitazione.

Durante la manifestazione verrà consegnato un riconoscimento ai Vigili del Fuoco per quello che fanno per la città di Albenga e il comprensorio per l’impegno instancabile svolto in tutte le emergenze sia locali che nazionali.

Saranno presenti moltissime personalità, rappresentanti del mondo associazioni del volontariato e la P.A. Croce Bianca rappresentata dal presidente onorario Dino Arduino.