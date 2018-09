Accordo tra Università di Genova e Tirreno Power: didattica e ricerca nella centrale di Vado Ligure

Vado Ligure. Aule, laboratori, attività scientifiche e di sperimentazione dell’Università di Genova all’interno della centrale Tirreno Power di Vado Ligure. E’ ciò che prevede l’accordo sottoscritto dall’ateneo genovese e dall’azienda

La collaborazione prevede che spazi del sito produttivo possano essere utilizzati dai dipartimenti dell’Università di Genova per funzioni di didattica e ricerca, con la possibilità che gli insegnamenti di alcuni corsi di laurea, in particolare quelli relativi all’ingegneria meccanica ed energetica insediati presso il campus di Savona, siano svolti all’interno del sito produttivo di Vado Ligure beneficiando delle attrezzature tecnologiche e dell’impiantistica presente e consentendo quindi ai futuri ingegneri sperimentazioni anche nel campo della generazione di energia da impianti di grande taglia.

Per il progetto sono stati messi a disposizione dell’Università una palazzina, in cui saranno allestiti uffici e aule, e un laboratorio di ricerca. Saranno resi disponibili per studenti e insegnanti anche la sala convegni della centrale e i servizi di mensa.

Questo accordo avvicina università e azienda non solo dal punto di vista fisico ma anche per quanto riguarda le loro attività. Il polo universitario e Tirreno Power lavoreranno insieme per la ricerca nei settori dell’energia, dell’impiantistica industriale, dell’ambiente, della gestione e del monitoraggio tecnico-economico dei processi produttivi. L’accordo triennale e rinnovabile prevede anche la partecipazione congiunta a programmi di ricerca finanziati da istituzioni internazionali, nazionali e territoriali: in questa fase, sono già stati individuati i primi due progetti europei di ricerca e alta formazione a cui prendere parte insieme.

Dice Paolo Comanducci, Rettore dell’Università degli Studi di Genova: “La collaborazione con Tirreno Power va nella direzione di allargare la nostra presenza sul territorio della provincia di Savona, irrobustendo le attività di trasferimento tecnologico e valorizzando il ruolo dell’università quale motore di sviluppo e innovazione. A Savona abbiamo negli anni configurato un centro di competenza di livello internazionale sulle tematiche energetiche e la possibilità offerta dall’azienda di rendere accessibile ai nostri studenti di ingegneria meccanica ed energetica il laboratorio a cielo aperto della centrale a ciclo combinato di Vado Ligure non può che ulteriormente innalzarne il livello di preparazione tecnico-scientifica, con ricadute positive per il futuro sviluppo delle loro carriere professionali.”

Dice Fabrizio Allegra, direttore generale di Tirreno Power: “Considero di fondamentale importanza questo progetto che coniuga azienda e università attraverso attività di ricerca e formazione e che si inserisce perfettamente all’interno del percorso di reindustrializzazione e valorizzazione delle aree della centrale di Vado Ligure. Il lavoro si costruisce con la formazione, l’innovazione si crea con la ricerca: entrambi sono traguardi che Tirreno Power si è posta per contribuire in modo tangibile alla crescita del territorio e allo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale, che sono alla base della nostra attività di produzione elettrica sostenibile. Questa collaborazione è un tassello importante per il rilancio sociale ed economico di un territorio da sempre ad alta vocazione industriale e che ha tutte le potenzialità per tornare ad eccellere”.