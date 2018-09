Accademia Danza Cherie, due master class con Alessandra Celentano per celebrare i 10 anni

Quiliano. 2008-2018: 10 anni di Accademia Danza Cherie festeggiati con la maestra Alessandra Celentano, direttamente dalla scuola di Amici: la maestra ha tenuto due master class di danza classica di livello principianti ed intermedio.

Alla fine delle lezioni ha rilasciato alcune borse di studio per degli importanti eventi estivi. Ad allieve livello principianti: Beatrice Poggio (9 anni), Francesca Ruiu (9 anni), Giulia Agostino (11 anni), Lucrezia Vivalda (9 anni), Michela Pollero (10 anni), Miryam Siri (11 anni). Tutte allieve dell’Accademia Danza Cherie di Quiliano.

Allieve livello intermedio: Chiara Gabrielli, 20 anni (allieva di Manuela Caudullo, Scuola ProArt, Savona), Linda Spotorno, 20 anni (allieva della maestra Simona Peluffo, Scuola Danza Arabesque, Albisola), Agata Pileri, 14 anni, Giulia Montalto, 21 anni e Giulia Frumento, 21 anni (allieve Accademia Danza Cherie, Quiliano)

Durante il pomeriggio ricco di foto ed autografi erano presenti degli stand promozionali, tra cui Styling Marina&Luana moda capelli donna uomo (piazza della Chiesa, Valleggia), Debora Ferraioli autrice del romanzo “Sulle Punte”, Stile in scena, articoli per la danza e teatro (Via Piave 64r, Savona).

La maestra della scuola, Elisa Isnardi, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa indimenticabile giornata, in paricolar modo: Claudio Illarcio, Noemi Imovilli, Manuele Isnardi, Massimo Sobrero, Mara Lavorato, Ivo Isnardi e Federica Rota.

Le foto ufficiali della giornata si potranno trovare presso lo studio fotografico Foto Illa in piazza della Chiesa, 23 a Valleggia. La scuola si trova in Via Tecci, 2 a Quiliano.