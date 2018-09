Varazze. “Genova per Voi”, il talent per autori di canzoni, e “Professione Autore”, il talent per autori televisivi, entrano nella fase finale e tornano per il secondo anno consecutivo nella città di Varazze. Una settimana, dal 15 al 21 settembre, di incontri, laboratori e spettacoli dedicati al mestiere dell’autore di canzoni e programmi tv. Tutti ad ingresso gratuito e con ospiti importanti, tra cui Enzo Iacchetti, Max Laudadio, Moreno Morello e un tributo a Roberta Alloisio.

Sabato 15 settembre sarà Enzo Iacchetti ad inaugurare la manifestazione che, nei giorni successivi, vedrà nella cittadina rivierasca volti noti della televisione come Max Laudadio e Moreno Morello, oltre a scrittori, autori, musicisti, comici, giornalisti e operatori culturali. Giovedì 20 settembre Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing, e Matteo Fedeli, direttore della divisione musica di Siae, converseranno con Franco Zanetti sul tema della difesa in Europa del diritto d’autore.

Lorenzo Beccati, scrittore e autore di programmi televisivi di grande successo, guiderà otto nuovi autori di televisione provenienti da tutta Italia; Mario Cianchi, autore Sugar, ed Emanuele Dabbono, autore in esclusiva per Tiziano Ferro, faranno da tutor a otto giovani autori di canzoni, le cui capacità saranno valutate dagli A&R di Universal Klaus Bonoldi e Lucrezia Savino e da un autore di Universal.

“I due talent di ‘Genova per Voi’ e ‘Professione Autore’ – commenta il sindaco Alessandro Bozzano – è una realtà consolidata del mondo dello spettacolo, a provarlo non solo le collaborazioni con un’azienda di produzione televisiva, RTI/Mediaset e con Universal Music Publishing Ricordi, ma anche la presenza di nomi importanti del panorama televisivo italiano”.

“Una manifestazione a me particolarmente cara – continua Bozzano – perché coinvolge nostri concittadini: Emanuele Dabbono, i ballerini dell’AsdD Danzastudio Varazze, diretti da Giovanna Badano, i Vegetti, Alfredo Valle e Gianni Way, i consiglieri Andrea Cipollone e Giovanna Oliveri e molte realtà varazzine tra cui l’Oratorio Salesiano, la Filodrammatica Don Bosco, la Polisportiva San Nazario di Varazze. A tutti va il mio personale ringraziamento”.

