Vado Ligure si prepara ad accogliere la mototerapia di Vanni Oddera e dei Daboot. Domenica 16 settembre in piazza Cavour, nel pieno centro della città, andrà in scena l’emozionante Freestyle Motocross Show del campione di Pontinvrea.

Alle 15 si terrà la prima “sessione” del Freestyle Motocross Show, seguita alle 16 da una seconda esibizione cui seguirà un momento di mototerapia; alle 18 ci sarà l’esibizione finale del Freestyle Motocross Show.

Ad arricchire il programma della giornata la “Cresc.i in Bike”, pedalata con offerta libera a favore dell’associazione Cresc.i. Il ricavato andrà a finanziare le attività del reparto di pediatria e neonatologia del San Paolo di Savona.

I partecipanti si ritroveranno alle 15 nella zona alberata nei Giardini Colombo. La pedalata partirà alle 16.30 circa con rientro previsto intorno alle 17.30. Dalla pista ciclabile sul lungomare si giungerà fino a Zinola a Savona per poi percorrere la via Aurelia, via Quiliano, via Torcello fino al centro di Quiliano, il ponte di via Don Peluffo. Infine si percorrerà via 25 Aprile, via Fratelli Cervi, via Ferraris e si rientrerà sul lungomare fino a tornare ai Giardini Colombo.

Al termine verranno premiati il gruppo più numeroso, il ciclista più giovane, quello meno giovane, il partecipante che arriverà da più luntano e la bicicletta più estrosa.

Ad arricchire la giornata la presenza di Ilaria Naef con il suo show WCMX.

Sempre nei Giardini Colombo l’Asd Moto Club Nanelli Rider offrirà una giornata di avviamento alla guida delle mini moto per bambini con età dai 6 ai 14 anni.