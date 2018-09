Spotorno. I volontari dell’associazione spotornese “Amici di Nella”, aderente alla Protezione Animali, organizzano domani venerdì 21 settembre dalle 19 in poi, presso il Sirio Beach & Restaurant in via Aurelia a Spotorno, un’apericena a favore dei gatti bisognosi.

Parte del ricavato sarà utilizzato per aiutare i volontari che si occupano delle colonie feline dei cortili e delle strade di Spotorno, Vado Ligure, Bergeggi, Vezzi Portio e Noli. Il costo dell’apericena è di 18 euro e per la prenotazione occorrerà telefonare ai numeri 349 4677209 o 349 1489835.

L’associazione è nata per sostenere l’opera della mitica volontaria Nella per la cura, la difesa e la sterilizzazione, in collaborazione con l’Enpa, dei gatti liberi di Spotorno e dei comuni limitrofi e di altri animali bisognosi.