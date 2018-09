A Savona un convegno su “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e aspetti comunicativi”

Savona. Sabato 15 settembre presso la sede dell’Ordine dei Medici di Savona si terrà un convegno dal titolo “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e aspetti comunicativi”.

Spiegano dall’Ordine: “L’iniziativa di organizzare questo incontro nasce dalla consapevolezza, da parte della categoria, dell’impatto sempre maggiore che questo argomento riveste sia a livello locale che nazionale e delle reali possibilità preventive che è in grado di offrire”.

Gianluigi Bocchio, rappresentante dei medici di medicina generale della provincia di Savona e co-organizzatore dell’evento, nota: “La vaccinazione rappresenta una delle misure di sanità pubblica più efficaci per la protezione della salute sia individuale che collettiva in quanto il vaccino riduce o elimina la circolazione dei patogeni per i quali viene studiato e sviluppato. Tuttavia, a dispetto di una funzione così importante, l’accettabilità delle vaccinazioni pone un ampio spettro di questioni legate a implicazioni familiari e sociali dell’atto vaccinale che a mio avviso, però, possono essere affrontate attraverso una comunicazione efficace tra i vari gruppi coinvolti. In particolare, nell’ambito delle vaccinazioni dell’infanzia, la qualità della relazione che i Medici instaurano con i genitori è di fondamentale importanza per sostenerli nel complesso processo decisionale. Solo una relazione basata sull’ascolto e il dialogo, attenta alle specifiche esigenze e preoccupazioni e alla reale comprensione delle informazioni fornite può facilitare scelte consapevoli.”

L’Ordine dei Medici della Provincia di Savona si augura che “questa città, oltre ad ospitare un alto confronto scientifico su un tema di così forte attualità, rappresenti la cornice ideale per un piacevole soggiorno per tutti coloro che avranno piacere/interesse ad intervenire al congresso”.