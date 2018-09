Savona. Uno stage di perfezionamento per giovani danzatori, allievi e insegnanti con professori di livello internazionale. E’ quello che da oggi a domenica si terrà al “Centrodanzasavona” che ospita la terza edizione di “Savona in Danza”.

Lo stage sarà un momento di incontro mirato ad approfondire la tecnica, la crescita artistica e culturale dei danzatori attraverso metodi e linguaggi coreografici differenti e innovativi.

Il programma delle lezioni prevede danza classica con Claudia Zaccari, prima ballerina dell’Opera di Romace Dominique Portier, primo ballerino dell’Opera di Lyon, mentre il repertorio sarà a cura di Joy Womack, prima ballerina Kremlin, Bolshoi.

Per la danza contemporanea ci saranno Giacomo Milli, danzatore Compagnia Linga, Compagnia Loris Petrillo, Gustavo Oliveira (in data 15/16 Novembre 2018) primo ballerino della Compagnia Portoghese di Balletto Contemporaneo CPBC, Compagnia Chameleon UK, coreografo Compagnia Opus Ballet. Per il musical sarà presente Davide Dal Seno performer della Compagnia della Rancia, Peeparrow.

Inoltre sabato 15, alle ore 18.30, sulla Fortezza del Priamar, nella Cappella del Palazzo del Commissario, si terrà un incontro gratuito col pubblico, accompagnato da una breve performance con i danzatori, per presentare la nuova produzione “Cedansa”, uno Spettacolo itinerante, concepito come una Mostra d’arte e danza, il cui debutto sarà

13 dicembre 2018 nel Palazzo del Commissario. Infine alle 19,30 Claudia Zaccari e Joy Womack concluderanno con una lezione di Repertorio, lo studio dei Grandi Balletti, con gli allievi del Centro Danza Savona.

Lunedì 17 settembre, invece, ripartiranno i corsi regolari dell’anno accademico 2018/19 del Centro Danza Savona, diretto da Alessandra Schirripa, che prevede un programma di formazione alla danza dai bimbi agli adulti: Gioco danza, Danza Classica, Danza Moderna e Contemporanea, Floorwork, Dance Lab, Teatro Danza, Musical, Barre au sol, Hip Hop.