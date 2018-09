A Pietra Ligure tutto pronto per la festa della Madonna del Soccorso

Pietra Ligure. Giovedì 6 e venerdì 7 settembre in via Soccorso e in piazza Boccardo a Pietra Ligure si svolgerà la Grande Festa della Madonna del Soccorso all’interno della quale il pubblico potrà trovare stand gastronomici per l’aperitivo e la cena, attività di animazione, attività sportive ed il programma liturgico proposto dalla parrocchia del Soccorso.

Il menu proposto sarà il seguente: ravioli al ragù, testaroli al pesto fagiolini e patate, pesci fritti, patatine, würstel, salsiccia, panica fritta e condita, frittelle, focaccia dolci e salati, crostata, birra, vino e bevande.

Le attività legate al benessere ed allo sport prevedono diversi momenti aperti al pubblico. Giovedì 6 alle ore 19.30 ci sarà una dimostrazione di ginnastica ritmica a cura della Polisportiva Maremola, sempre alle 19.30 partirà un allenamento di gruppo per runners e camminatori aperto a tutti a cura della Asd RunRivieraRun e sia giovedì sia venerdì sono previste. Le attività di animazione a cura della Asd AsionOlla con gli animali del parco tra i quali cavalli e asinelli.

Venerdì 7 settembre per il tema benessere lo Studio Estetica Silvia di viale della Repubblica terrà una dimostrazione sulla “laminazione delle ciglia” una tecnica innovativa e molto alla moda per l’autunno/inverno 2018/2019.

Giovedì 6 settembre dalle 18 si esibirà l’artista Sabrina Truffelli con il suo spettacolo sulle bolle di sapone.

Per quanto riguarda il programma liturgico, giovedì e venerdì alle 18 ci sarà la santa messa, inoltre giovedì alle 20.45 ci sarà il rosario meditato e venerdì 7 alle ore 20.45 si svolgerà l’adorazione.

Gli orari della manifestazione sono i seguenti: giovedì 6 e venerdì 7 settembre dalle 18 alle 23.